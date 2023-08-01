منة فضالي تظهر بخصر مكشوف أمام الشاطئ

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، أثناء قضائها العطلة الصيفية .

وظهرت منة فضالي بإطلالة صيفية منعشة، حيث ارتدت توب قصير باللون البرتقالي ونسقت عليه بنطال جينز ينتمي لقصة الهاي ويست فيما انتعلت حذاء مسطح.

واختارت البساطة تاركة خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل عفوي ووضعت لمسات هادئة من المكياج لتكتفي بالكحل والماسكرا ولون البينك الفاتح في الشفاه.

والجدير بالذكر أن شاركت منة فضالي في مسلسل جفعر العمدة الذي عرض في رمضان 2023، ولاقى إعجاب الجمهور.

جفعر العمدة

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.