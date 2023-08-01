نداء شرارة تطل بفستان ساحر في مهرجان جرش (صور)

نجحت النجمة الأردنية نداء شرارة في جذب الانتباه لإطلالتها الساحرة التي تتسم بالفخامة والاحتشام في آن واحد بأسلوب مواكب لأحدث صيحات الموضة لتؤكد للجميع أن الاحتشام لم ينقص من أناقتها بل زادها جمالًا.

نداء شرارة تتألق بإطلالة ساحرة مفعمة بالاحتشام

وتألقت نداء شرارة بإطلالة ساحرة، مفعمة بالاحتشام والجاذبية خلال ظهورها في مهرجان جرش بالأردن، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما من أعلى وفضفاضا من أسفل، مميز بكاب طويل مطرز بالكامل من الأطراف، صمم الفستان من قماش ناعم باللون البيج الفاتح.

أما من الناحية الجمالية، اختارت لفه طرحة تركي ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء وون البينك في الشفاه.

تنجذب نداء شرارة للأزياء الراقية التي تمنح أنوثتها لمسة عصرية لتسير على خطى الملكات بخطوات ثابته متوزانه مما جعلها مثالا تقتدي به المحجبات صاحبات الذوق الراقي.

نداء شرارة

نداء شرارة من مواليد 28 ديسمبر 1993، مغنية أردنية حاصلة على لقب ذا فويس: أحلى صوت (الموسم الثالث) عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوي من وعلي يوسف من وكريستين سعيد من لبنان. وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة. وقد لاقت الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

حياتها

ولدت في عمان ونشأت في حي القويسمة شرقي العاصمة الأردنية، حاصلة على درجة الدبلوم في التربية الخاصة ظلت في منزلها لمدة ثلاثة سنوات بدون ممارسة الغناء، بسبب عدم نجاحها في مسابقات مواهب غنائية شاركت بها سابقا، لأن حكامها تعمدوا عدم نجاحها رغم موهبتها لكونها محجبة وقبل مشاركتها في برنامح “ذا فويس″ كانت تخاف من كونها محجبة وتحب الغناء، لأنها خرجت من مجتمع محافظ جدا يفرض قيود على السيدات، مع خوف والديها من نظرة المجتمع عملت كمدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لأنه مجال دراستها. كانت تمضي معظم وقتها في المنزل بين الكتابة أو التلحين أو الدندنة والغناء، كما تمتلك مواهب أخرى إلى جانب موهبة الغناء المميزة، منها موهبة التقليد؛ حيث كشفت عن هذه الموهبة في كواليس البرنامج بتقليدها الفنانين من خلال جلسة مع أصدقائها، كما تتقن موهبة الكتابة والتلحين وقد سبق أن أصدرت أغاني عديدة من كتابتها وتلحينها.

مشوارها الفني

بدايتها كانت من خلال تقديم أغان عدة مع فرقة عمون للتراث والفنون مديرها ناصر الترك، من خلال مهرجانات متعددة منها مهرجان الأغنية الأردنية، أوبريت الملك المعزز، ووقفت على خشبات العديد من المسارح الأردنية كالمركز الثقافي الملكي.

حملة نداء الأمل

في سبتمبر 2016 أطلقت مبادرة" نداء الأمل"، التي تهدف إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة واستثمار قدراتهم الخاصة.

مشاركتها في ذا فويس معارضة والدها دخول الفن

شاركت نداء في برنامج المواهب الغنائية ذا فويس عام 2015 بدعم من والدتها وجدها وأحد أعمامها. ومعارضة والدها نمر شرارة غياب والدها المبكر دفع مدربتها الفنانة شيرين عبد الوهاب للكشف علنا بعد فوزها عن عدم تضامن والدها الغائب، لكنه رد عليها معبرا عن تقديره ليس فقط لموهبة ابنته ولكن لرعاية فنانة معروفة. وأوضح عن خلاف عائلي بسيط تم تجاوزه ودفعه لعدم التواصل مع ابنته خلال مشاركتها في البرنامج في وقت مبكر، مشيرا إلى أن رحلة ابنته الأولى للمشاركة في لبنان تمت بدون التشاور معه ولأسباب عائلية، وأن ذلك قد أزعجه في البداية ودفعه لعدم التواصل مع ابنته التي كانت برعاية شقيقه والعائلة مما دفعه للاطمئنان. وبأنه خلاف بسيط إجرائي «بسبب سفر ابنته بدون إبلاغه ليس أكثر ولا أقل»، مبديا شعوره بالاعتزاز بابنته وموهبتها خلافا لكل التكهنات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، واصفا ابنته بأنها مثال حي للالتزام والسلوك القويم، ورافضا الإقرار بوجود خلافات معها أصلا. الأب كشف أيضا بأن ابنته لم تحظ بأي دعم رسمي، و» أن الإعلام الأردني قد تجاهلها للأسف»، وهي مسألة سبق أن اشارت لها مدربتها المصرية شيرين عندما طالبت قبل نحو أسبوعين الملكة رانيا العبد الله بدعم ممثلة الأردن في المسابقة إياها. وفي فجر الأحد كانت أول من هنأ بفوزها بلقب أحلى صوت.

لقب ذا فويس

فازت نداء باول لقب لها، في برنامج ذا فويس حيث حققت بالحلقة النهائية التي تضم أربعة متسابقين، أعلى نسبة تصويت مقارنة بزملائها، إذ حصلت على 46.88 بالمئة فيما حاز علي يوسف 22,12 بالمئة وحصل حمزة الفضلاوي على 22,07 % وحصلت كريستين سعيد على 08,93 بالمئة

إشاعة خلعها الحجاب

في أغسطس 2016 طالتها شائعة تخليها عن الحجاب، بعد حفلها في مهرجان جرش ونشرت حينها تدوينة طويلة عبر حسابها الرسمي أكّدت فيها تمسكها بحجابها قائلة: “أنا من تمسكت بحلم ومبدأ، لست ممن يعشقون التنازل من أجل الحصول على شيء، كل ما عليك أن تستمتع بصوتي فقط، لا أن تقيمني”.

فنانات غنين بالحجاب

بعد فوزها بلقب ذا فويس، بدأ البحث في امور كثيرة تخص الغناء بالحجاب حيث تبين بعدما بحث الجمهور في الأمر أنها ليست الوحيدة التي غنت بحجابها بل هنالك فنانات أخريات من بينهم الفنانة المعتزلة منى عبد الغني والفنانة شاهيناز وعايدة الأيوبي.