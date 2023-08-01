آليات دعم صغار المزارعين لتحقيق عائد كبير (شاهد)

قال الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن هناك توجيهات رئاسية حول دعم صغار المزارعين، مشيرا إلى أنه وزارة الزراعة توفر الميكنة الحديثة للمزارعين بأسعار تنافسية قد تكون بسعر التكلفة من أجل حرث الأرض وتجيهزها للزراعة بأليات حديثة.

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ترشيد استهلاك المياه من 10% إلى 15%

وأضاف “عبدالمحسن” خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التقنيات الحديثة المتعلقة بتسوية الأرض بالليزر والتكنولوجيا الحديثة في هذا قطاع الزراعة تزيد من الإنتاجية الفدانية بحوالي 15% إلى 20%، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه من 10% إلى 15%.

وفير التقاوي الجيدة للمزارعين بأسعار تساوي سعر التكلفة

وتابع، أنه يتم توفير التقاوي الجيدة للمزارعين بأسعار تساوي سعر التكلفة وفقا للخريطة الصنفية لكل محافظة، بحيث يتم توفير التقاوي المناسبة لكل منطقة، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة توفر الأسمدة الكيميائية حسب احتياجات المحاصيل خاصة الاستراتيجية منها، فمثلا شكارة السماد اليوريا يتم توفيرها بـ240 جنيه على الرغم من كون سعرها يتجاوز الـ500 جنيه.