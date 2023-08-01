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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حصلت على 61% بالثانوية.. استقرار حالة طالبة تناولت مبيدًا حشريًا بكفر شكر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة الثانوية العامة المنتحرة بمبيد حشري، وقد صرحت مستشفى جامعة بنها باستقرار حالة طالبة بالثانوية العامة، وذلك فى محاولة للتخلص من حياتها عقب إعلان النتيجة وحصولها على مجموع صغير.

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شبح الثانوية العامة .. دفن جثة طالبة تخلصت من حياتها بحبة الغلة في القليوبية

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شبح الثانوية العامة.. فتاة تقفز من الطابق الثالث وأخرى تنهي حياتها بمبيد حشري

حصلت على 61% في الثانوية.. استقرار الحالة الصحية لطالبة تناولت مبيدًا حشريًا بكفر شكر 

وبينت أن الطالبة استقرت حالتها بعد تقديم لها كافة الإسعافات الأولية وزوال الخطر.

التحقيقات في واقعة إنهاء حياة طالبة كفر شكر


في سياق مسبق، كشفت التحقيقات في واقعة تناول طالبة ثانوية عامة بكفر شكر مبيدًا حشريًّا بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وتم نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، أن الطالبة حزنت على مجموعها الذي بلغ 61% ورأت أنه غير مرضٍ لمجهودها وتفوقها فقررت التخلص من حياتها بتناول مبيد حشري.


وأوضحت التحقيقات أن العناية الإلهية أنقذت الطالبة بعد تقديم الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى بنها الجامعي، فيما استقرت حالتها بعد تقديم الإسعافات اللازمة لها بقسم السموم بالمستشفى.

 
وكانت البداية بتلقى ، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا بورود بلاغ من مأمور كفر شكر بنقل طالبة إلى مستشفى بنها الجامعي إثر تناولها مبيد حشري.


وتبين من التحقيقات الأولية أنها طالبة ثانوية عامة تدعى "م. ف" وتناولت مبيدًا حشريًّا بعد ظهور النتيجة حيث حصلت على 61%، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

طالبة الثانوية أنهت حياتها بحبة الغلة بطوخ 


وفي سياق متصل ، قد شهدت محافظة القليوبية، حادثة مماثلة حيث تناولت طالبة بالثانوية العامة "حبة الغلة" مما أدى إلى وفاتها في الحال، بعد نقلها لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وتلقى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا بورود بلاغ بمصرع طالبة، وبانتقال  رئيس  مباحث مركز طوخ وتبين أن الطالبة في مرحلة الثانوية العامة تناولت حبة الغلة وتم نقلها لمحاولة إسعافها إلى مستشفى بنها الجامعي مما إدى إلى مصرعها في الحال.  

أوضحت المعاينة الأولية أن الطالبة تدعى "ح. ا. ك " وهي  طالبة بالثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة  رسبت في إحدى المواد الدراسية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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