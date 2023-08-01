جامعة طيبة التكنولوجية تشارك في معرض وملتقى إيديوجيتEDU GATE” 2023 الدولي

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة أ.د عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، في فعاليات معرض وملتقى إيديوجيتEDU GATE” 2023، الدولي للجامعات والمنح والتدريب في دورته الـ 13، والمُقام تحت شعار «جميع الجامعات تحت سقف واحد»، والذي انطلقت فعالياته يوم الأحد، وتستمر حتى اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة.

وتقام الفعاليات تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، إذ تناقش دعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي أطلقها أ.د أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

ويوفر جناح جامعة طيبة التكنولوجية، والمتواجد بالملتقى على مدار أيامه الثلاثة، كافة المعلومات عن البرامج الدراسية بالجامعة، وتخصصاتها المختلفة والأقسام الموجودة، وبعض المشروعات الخاصة بطلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وكذلك دليل للتعريف بكليات الجامعة والتي تضم كليتين، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، فضلًا عن التعريف بشروط التقديم للجامعة وخطواتها، كما يتيح جناح الجامعة، الفرصة في التعرف على الأنشطة الطلابية خلال السنة الأولى للدراسة بالجامعة.

وشهد جناح الجامعة؛ زيارة أ.د أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، ود. علي شمس الدين، مؤسس الملتقي الدولي للتعليم العالي والتدريب بمعرض Edu Gate، والعديد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة، والذين أشادوا بجناح الجامعة ومشروعات الطلاب، والبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، كما شارك عدد من طلاب الجامعة، كممثلين لبرامج الجامعة بالمعرض، لتعظيم الاستفادة القصوى من التواجد للطلاب.

ضم وفد الجامعة المشارك كل من؛ د.صباح محمد، عضو هيئة التدريس، والمنسق العام للوفد المشارك، م.م مصطفى صفوت، المدرس المساعد ومشرف الوفد، و م. علي العجمي، وم. خلود عادل، وم. بيريهان محمد، أعضاء هيئة التدريس المعاونة.