محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٣.٦٦%

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ٨٣.٦٦%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني ٢٩٥٥٢ طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الحاضرين ٢٥٠٥٤ طالبًا وطالبة بإجمالي ناجحين ٢٠٩٦٠ طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني ١٠٠%، إذ حضر ١٢ طالبًا وطالبة ونجح منهم ١٢ طالبًا وطالبة، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وجاءت الإحصائيات النهائية للدورين معًا الأول والثاني الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تقدم ١٩٢٢٣٨ طالبًا وطالبة حضر ١٩٠١٠١ طالب وطالبة وحصل على الحد الأدنى للنجاح ١٨٠٧٣٨ بنسبة مئوية ٩٥.٠٧%.

وجاءت في المركز الأول إدارة الواحات البحرية بنسبة ٩٩.٧٧% والشيخ زايد ٩٩.١٣% و الدقي 98.94% و العمرانية 98.44% وشمال الجيزة 98.18% والعجوزة 98.18% والحوامدية 97.75% والعياط 97.74% والوراق 97.71% والهرم 97.56% وأطفيح 97.52% والبدرشين 97.25% ومنشأة القناطر 97.24% والصف 97.١٠% وكرداسة 96.58% و٦ أكتوبر 95.57% وأوسيم 95.17% وجنوب الجيزة 93.89% وأبو النمرس 86.65% وبولاق الدكرور 77.57%.