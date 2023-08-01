محافظ الشرقية: لن أسمح بالتراخي في تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين .

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في التصدي و إزالة كافه أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الاطار، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك بإزالة فى المهد لحالة بناء مخالف عبارة عن غرفة مُقامة بالطوب الدبش الأبيض على مساحة ٣٠م بناحية دعبس، كما تم تنفيذ ازالة لسور بطول ٥٠ م طولي، وبالوحدة المحلية بطويحر تم إزالة فورية لمبني بالدبش على مساحة ٣٠م داخل الحيز العمراني بقرية كفر حافظ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعصلوجى بتنفيذ حملة إزالة فى المهد لتعديات بالبناء المخالف على مساحة 120 م، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأزالت رئاسة ومدينة فاقوس شده خشبية لأعمدة دور ثاني بناحية بني عمرو بالوحدة المحلية بأكياد، وبالوحدة المحلية بالديدامون تم فك شده خشبية لسقف دور اول علوي بمساحه 100 تقريبا بناحية النمرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.