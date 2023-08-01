ضرورة تضافر الجهود لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية ، ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي حماية الأراضي ، وتكثيف حملات المرور الميداني.

وذلك لإحكام الرقابة والتصدي لظاهرة التعدى بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وذلك تنفيذا ً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة .

وجاء ذلك إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية