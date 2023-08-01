إصابة 22 شخصا خلال حفل لطالبتين بالثانوية العامة

استقبلت مستشفى طهطا العام شمال محافظة سوهاج قبل قليل 22 شخصا من بينهم أطفال وكبار مصابين بحالة إعياء وألم بالبطن على إثر تناولهم "جاتوه" في حفل لطالبتين ناجحتين بالثانوية العامة تم حجز المصابين بقسم الاستقبال وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم ووضعهم تحت الرعاية الطبية العاجلة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مستشفى طهطا العام بوصول عدد كبير من الأشخاص يقيمون بناحية قرية شطورة إلى مصابين بحالة إعياء ومغص والم بالبطن على إثر تناولهم حلوى عبارة جاتوه من أحد المحلات بالقرية.

وانتقل إلى مستشفى طهطا العام نائب مدير الأمن لقطاع الشمال وضباط وحدتى مباحث مركز شرطة طهطا وقسم طها وتم التصريح بالخروج لعدد 9 مثابين بعد تخسن حالتهم الصحة ومازال هناك 14 حالة تحت الملاحظة الطبية بقسم الأطفال يتلقون العلاج اللازم وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة