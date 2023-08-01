محافظ الشرقية: حملات بالمنشأت الخدمية لمكافحة الفساد

و بناء الثقة فى مؤسسات الدولة..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوى، مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور علي المنشآت الخدمية والصحية بمدينة القرين لمتابعة الإنضباط الإدارى وسير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأكد محافظ الشرقية على دور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد و إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة و بناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة للتأكيد على الإلتزام بمدونة السلوك الوظيفى، وعلي ضرورة الإستمرار في تكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية و الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية و الحوكمة بالديوان العام، إلى أن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مدينة القرين على الآتي :

- عدم حضور 6 من العاملين بمقر رئاسة مدينة القرين بدون إذن مسبق

- عدم حضور 48 من العاملين بمقر مستشفى القرين المركزى، كما تبين عدم تواجد عدد 27 وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

ليقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.