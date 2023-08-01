إصابة سائق وعامل في حادث انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن نتج عنه إصابة قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وعامل كان برفقته باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود حادث انقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.





انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "خلف . م . ع . ع" 38 سنة سائق ويقيم دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى انقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج و"محمد . ج . ع . ا" 33 سنة عامل باشتباه كسر بالعمود الفقري ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات من مستقلي السيارة وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة والمصاب قررا بمضمون ما تقدم.





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.