محافظ الشرقية: أولويتنا دعم الأسر الأولي بالرعاية وذوي الهمم

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 10 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، ومن متحدي الإعاقة، من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للإستماع لمشكلاتهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لهم، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام محافظة الشرقية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن هناك إهتمام كبير من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور اعلان الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس "السيسى" وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقرا، لتوفير كافة الخدمات الصحية والإجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

‏جاء ذلك في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والعميد وائل صابر محمد المستشار العسكري للمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الزقازيق والحسينية، ورئيس حى ثانى الزقازيق، و مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى، ونائب مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة، ووكيل الإدارة العامة لرى الصالحية، و مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي، ومديرة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، ومديرة إدارة الإسكان، ومدير إدارة مشروعك، ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وكلف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد 5 أسر من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وخلال اللقاء تقدم ثلاثة مواطنين بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم، ليوجه محافظ الشرقية مديرة إدارة صندوق الإسكان بالديوان العام، بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى، لبحث حالتهم الاجتماعية لتوفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية كما كلف مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الإجتماعي بتخصيص مساعدات شهرية ومواد غذائية لهؤلاء الأسر .

وفى سياق متصل كلف ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 4 مواطنين من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة؛ ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف محافظ الشرقية، نائب مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة، بمتابعة الحالة الصحية للمواطن "ر .أ . ا" من مركز الزقازيق لكونة يعانى من مرض الذئبة الحمراء وصرف العلاج اللازم له بالمجان على نفقة الدولة.

ولتوفير حياة كريمة لكل المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب كلف محافظ الشرقية رئيس حى ثانى الزقازيق بتسليم المواطن "أ .ح. ف" من ذوى الهمم من مركز الزقازيق محل بالسوق الحضارى بالصيادين، بالإضافة لتكليف مدير إدارة مشروعك بالديوان العام بتسهيل إجراءات الحصول على قرض للسيدة "م .أ .ع" لتبدأ مشروع صغير يساعدها على إعالة أسرتها .

كما تقدم المواطن "ع. ع.أ" من مركز الحسينية بشكوى يتضرر من عدم وصول مياه الرى إلى الأراضى الزراعية في منطقتي3 ، 7 بمنطقة بحر البقر مما يهدد الأراضى بالبوار ليؤكد محافظ الشرقية أنه تمت مخاطبة وزير الرى وتم بالفعل قيام لجنة متخصصة من الرى بمعاينة المنطقة وتم تشغيل 6 وحدات رفع للمياه بصفة مستمرة بالمنطقة.

وخلال اللقاء تقدم المواطن "أ .أ .م" من ذوي الهمم من مركز منيا القمح بالشكر لمحافظ الشرقية للموافقة على ندبة من مدرسة كفر سلامة إبراهيم لمدرسة شبرا العنب محل أقامته .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.