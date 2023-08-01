فتح باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد للالتحاق بالجامعات

يتيح المجلس الأعلى للجامعات باب التسجيل لاختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية "نظام الثلاث سنوات" والمدارس الثانوية الفنية "نظام الخمس سنوات" والمعاهد الفنية "نظام السنتين بعد الثانوية" للقبول بكليات (التجارة – الهندسة – الحقوق – الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024.

وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، على أن يتم غلق الموقع الإلكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.

التقدم للمسابقة المركزية

جدير بالذكر أن الطلاب الذين لديهم الرغبة في التقدم للمسابقة المركزية، يمكنهم معرفة كافة المعلومات والتفاصيل حول كيفية التقدم للاختبارات، ومواعيد الاختبارات، والمواد الدراسية التي سيُجرى فيها الاختبار، وتحميل المادة العلمية، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات من خلال الروابط التالية:

1. اختبارات كليات التجارة:

https://scu.eg/news/comm_competition/

2. اختبارات كليات الهندسة:

https://scu.eg/news/eng_competition/

3. اختبارات كليات الزراعة:

https://scu.eg/news/agri_competition/

4. اختبارات كليات الحقوق:

https://scu.eg/news/law_competition/

ويمكن للطلاب التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بخطوات التقدم لهذه الاختبارات من خلال رابط الفيديو المُرفق.

https://youtu.be/eLKx5WhxdH8