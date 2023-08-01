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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 12 شخصًا في حفل تخرج طلاب تجارة طنطا| صور

بوابة الوفد الإلكترونية

 حفل تخرج طلاب تجارة طنطا، أسفرت أحداث تخرج طلاب تجارة طنطا، عن إصابة ما يقرب من 12 شخصًا بينهم سيدات وفتيات وشباب وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفيات طنطا الجامعي ومستشفيات خاصة مجاورة لإسعافهم وتلخصت إصابتهم بكدمات وسحجات وجروح سطحية وقطعية.

إصابة 12 شخصًا في حفل تخرج طلاب تجارة طنطا|صور

وقد تصدر حفل تخرج طلاب تجارة طنطا، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تضمن أحداث حفل التخرج الاشتباكات بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين أعضاء اللجنة المنظمة للحفل الختامي للتخرج طلاب وطالبات كلية التجارة بجامعة طنطا.

 


وكانت البداية حيث شهدت، إحدى القرى السياحية على طريق طنطا - كفر الشيخ، بمحافظة الغربية، حفل تخرج طلاب كلية التجارة بجامعة طنطا، وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات؛ الأمر الذي تخلله زحام كبير من خريجي الفرقة الرابعة وذويهم وزملائهم.


وقد شهد الحفل الختامي للتخرج، حالة من الهرج والمرج، وتشابكا بالأيدي، وتراشقا بالألفاظ، بين اللجنة المشرفة على تنظيم الاحتفالية من جهة، وبين الطلاب والطالبات المكرمين من جهة أخرى؛ بسبب سوء التنظيم، وعدم جودة الهدايا وشهادات التقدير المقدمة للطلاب.


ويذكر أن الواقعة محل تحقيق من الجهات الأمنية، ومجلس إدارة الكلية خلال الساعات الجارية؛ حفاظًا على صالح جموع الطلاب والطالبات.

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