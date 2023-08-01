إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الصحراوى

تعرض 5 أشخاص للإصابة، فى إنقلاب ميكروباص، بالكيلو 45 اتجاه القاهرة بطريق مصر اسكندرية الصحراوى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين بالكيلو 45 بطريق مصر اسكندرية الصحراوى ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطارة وانقلاب السيارة

مما أسفر عن إصابة 5 اشخاص ، وجرى نقلهم إلي مستشفى زايد التخصصي لتلقى العلاج اللازم ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وفى سياق اخر تباشر النيابة العامة بكفر شكر التحقيقات حول واقعة إنهاء طالبة ثانوي عام لحياتها عن طريق تناولها مبيد حشري.

وكشفت التحقيقات أن الطالبة أصيبت بحالة نفسية سيئة بعد حصولها على نسبة درجات قليلة بلغت 61%، مما دفعها لإنهاء حياتها بعد شعورها بالإحباط واليأس.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا بورود بلاغا من مأمور كفر شكر بنقل طالبة إلي مستشفي بنها الجامعي إثر تناولها مبيد حشري، وأوضحت التحقيقات الأولية أنها طالبة ثانوية عامة تدعي "م . ف" وتناولت مبيدا حشريا بعد ظهور النتيجة، حيث حصلت على 61% ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.