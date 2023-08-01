هشام يكن: أخطاء أوسوريو في التشكيل وراء خسارة الزمالك أمام الشباب

أكد هشام يكن نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك لم يحسن التعامل مع مواجهة الشباب السعودي، والمدرب الكولومبي أوسوريو يجيد أمام الفرق الأقل من الفريق مشيرًا إلى أن مشاركة شيكابالا كان يجب أن تكون من الشوط الثاني لأنه يستنفذ مجهوده مبكرًا.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأفضل لشيكابالا نزوله في الشوط الثاني حتى يستطيع التفوق على المدافعين، وهناك شكوك حول صحة ضربة الجزاء المحتسبة ضد الزمالك في المباراة".

وأضاف: "هناك استفزازات كثيرة حدثت للاعبي الزمالك، ومواجهات الأندية المصرية السعودية دائمًا ما تكون صعبة، وتم جر اللاعبين إلى أزمات طوال اللقاء، والمفترض أن اصحاب الخبرات كان عليهم تدارك الأمور".

وزاد: "تشكيل اوسوريو في بداية اللقاء كان خاطئ، كان عليه الدفع بنفس العناصر التي شاركت في لقاء المنيستري، واستغلال المعنويات العالية من أجل تقديم افضل أداء أمام الشباب".

وأتم: "مواجهة الزمالك ضد النصر ستكون صعبة للغاية، ويجب على اللاعبين بذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق نتيجة جيدة".