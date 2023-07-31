الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع طالب غرقًا أثنا الإستحمام بترعة فى المنوفية (تفاصيل)

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي طالب مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام في ترعة القاصد بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وسرعان ما تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بمصرع طالب غرقا في ترعة القاصد الماره بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين أن الطالب المتوفي يبلغ من العمر 14 عام، وجري انتشاله بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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