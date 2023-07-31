تناولت حبة الغلة .. مصرع طالبة ثانوية عامة بعد ظهور النتيجة بالقليوبية

تناولت طالبة بالثانوية العامة " حبة الغلة " مما أدي الي مصرعها في الحال ، بعد نقلها لمستشفي بنها الجامعي.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا بورود بلاغا بمصرع طالبة ، انتقل المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز طوخ وتبين ان الطالبة في مرحلة الثانوية العامة تناولت حبة الغلة وتم نقلها لمحاولة اسعافها الي مستشفي بنها الجامعي مما ادي الي مصرعها في الحال.



وأوضحت المعاينة الاولية ان الطالبة تدعي "ح. ا. ك " وهي طالبة بالثانوية العامة وبعد ظهور النتيجة جاءت دور ثان في احدي المواد الدراسية تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .