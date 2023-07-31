ميدو يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والشباب

أكد أحمد حسام ميدو، أن الزمالك تعرض لظلم واضح في مباراة الشباب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ البطولة العربية.

و قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تعرض لظلم واضح في مواجهة الشباب السعودي، وأي شخص مارس كرة القدم يعلم جيدا أن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الشباب ركلة جزاء وهمية".

وأضاف: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الشباب ظلم واضح، والحكم عبد الواحد حريويدة الليبي لم يكن على مستوى الحدث".

وواصل: "الحكم الليبي أقل من مستوى مباراة الزمالك والشباب، وأهم عنصر في المباراة كاد أن يُفسدها".

واختتم: "الحكم الليبي أخرج لاعبي الزمالك عن شعورهم بقراراته التحكيمية"