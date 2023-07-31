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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والشباب

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو، أن الزمالك تعرض لظلم واضح في مباراة الشباب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ البطولة العربية.

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خبير تحكيمي: ركلة جزاء الشباب السعودي ضد الزمالك غير صحيحة

و قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك تعرض لظلم واضح في مواجهة الشباب السعودي، وأي شخص مارس كرة القدم يعلم جيدا أن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الشباب ركلة جزاء وهمية".

 وأضاف: "ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الشباب ظلم واضح، والحكم عبد الواحد حريويدة الليبي لم يكن على مستوى الحدث".

 وواصل: "الحكم الليبي أقل من مستوى مباراة الزمالك والشباب، وأهم عنصر في المباراة كاد أن يُفسدها".

 واختتم: "الحكم الليبي أخرج لاعبي الزمالك عن شعورهم بقراراته التحكيمية"

 

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