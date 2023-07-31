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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الشباب السعودي ضد الزمالك غير صحيحة

مباراة الزمالك والشباب
مباراة الزمالك والشباب

تحدث الحكم الدولي، ياسر عبد الرؤوف، عن بعض الحالات التحكيمية خلال مباراة فريقي الزمالك والشباب السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة العربية.

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أوسوريو يهاجم حكم مباراة الزمالك والشباب

وتعرض فريق الزمالك للهزيمة أمام فريق الشباب السعودي، بنتيجة هدف دون رد.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: ركلة جزاء الشباب السعودي أمام الزمالك غير صحيحة، والسمات الشخصية لطاقم حكام اللقاء أفسدها.

وتابع: محمود عبد الرازق شيكابالا كان يستحق البطاقة الحمراء خلال مواجهة الشباب.

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