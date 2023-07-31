أوسوريو يهاجم حكم مباراة الزمالك والشباب

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الشوط الأول لمباراة الشباب السعودية التي أقيمت اليوم في البطولة العربية كان متكافئا إلى حد كبير.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة قائلا:" لم يفرض أي فريق طريقة لعبه في الشوط الأول، فالزمالك لعب بطريقة 4-3-3 في حين لعب الفريق المنافس بطريقة 4-4-1-1، و الزمالك استحوذ على مجريات الأمور إلى حد كبير، وقام بتحجيم اللاعب رقم 10 " إيفر بانيجا" .

وقال أوسوريو:" كان هناك رد فعل غريب جدا فيما يتعلق بقرار ركلة الجزاء التي احتسبت للشباب السعودي، مما جعل المباراة صعبة، وفي رأيي القرار خاطئ، كما أن الحكم لم يتحكم في المباراة بدون البطاقات الصفراء الوهمية التي منحها للاعبين، مما أثر على الأداء بشكل كبير"

وأضاف المدير الفني:" قمنا بإجراء التغييرات اللازمة، واستحوذنا على مجريات الأمور في المباراة ولم يخلق المنافس أي فرصة على الزمالك، في حين خلقنا عدة فرص، وكنا على الأقل نستحق تسجيل هدف وهذا رأيي".

وأشار أوسوريو إلى أن الجهاز الفني اقترح الدفع بناصر منسي ولكنه كان يرى أن الفريق في حاجة للاعبين يجيدون صناعة الفرص، كما أن الفريق اعتمد أيضا على العرضيات والأمر في النهائية مسؤوليته الشخصية.

وقال المدير الفني :" بذلنا قصارى جهدنا لخلق زيادة عددية وصنعنا عدة فرص ولم يحالفنا التوفيق في اللقاء".

