تخلصت من حياتها بنفسها بسبب الاكتئاب .. وفاة ربة منزل داخل مسكنها بأوسيم

أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها والانتحار شنقًا، إثر مرورها بنوبة اكتئاب وحالة نفسية سيئة بمنطقة أوسيم بالجيزة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل انتحار ربة منزل شنقًا بأوسيم

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة مفادها وجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة أوسيم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ مدعومه بسيارة إسعاف ، وبالفحص تبين وجود جثة لربة منزل ويوجد حول رقبتها اثار اختناق.

حالة اكتئاب

تبين من التحريات قيامها بالتخلص من حياتها شنقا لمرورها بحالة نفسية سيئة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق منفصل، قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة المتهمين في واقعة قتل سائق توك توك بغرض سرقته في المرج لمحكمة الجنايات

اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه بغرض السرقة، بعد استخدامهما حيلة للإيقاع بالمجني عليه بأن استقلا التوك توك بحجة توصيلهم لأحد الأماكن في منطقة المرج، وأثناء سيرهما بأحد الشوارع أشهر أحدهما سلاحاً أبيض في وجه المجني عليه لإجباره على التخلي عن مركبته، وعندما حاول المجني عليه مقاومتهم باغته أحد المتهمين بطعنة أودت بحياته على الفور، ثم لاذا بالفرار .

وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطلين وراء قتل الشاب بعد سرقة مركبة التوك التوك الخاصة به بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص في أرض فضاء بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبالفحص عثر على جثة شاب، وبتكثيف الجهود تم القبض على المتهمين بالواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.