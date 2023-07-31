جولة مرورية لمجلس إدارة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية بالبحيرة

قام فريق من مجلس إدارة هيئة الإعتماد والرقابة الصحية GAHAR ، مكون من الدكتور خالد عمران ، و الدكتور السيد العقدة ، و الدكتورة ولاء عبداللطيف أعضاء مجلس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ، بتفقد بعض المنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بالبحيره ، والمرشحة للتسجيل للإعتماد من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية .

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وبالتنسيق والتعاون، مع الدكتور أحمد طه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية .

حيث قام أعضاء الفريق بزيارة مركز فريد عطيه للغسيل الكلوى ، ومستشفى الصدر بدمنهور ، و المعمل المشترك بدمنهور .

و بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، و الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية ، قام فريق من الإدارات المعنية بالمديرية بمرافقنهم أثناء جولتهم فى تلك الأماكن (العلاجي ، المستشفيات ، الجوده ، السلامة والصحة المهنية ، مكافحة العدوى ، والمعامل ) .

وخلال تلك الجولات ، قام أعضاء الفريق بالتوجيه والتدريب على تطبيق معايير الإعتماد الخاصة بالمستشفيات والمعامل ، والتدريب التنفيذي على معايير التسجيل ، والوقوف على أهمية تطبيق كل معيار ، وذلك استعدادًا وتمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة البحيره .

و الإجتماع بفرق العمل والقيام بالشرح العملي لكافة النقاط التى تم الإتفاق عليها ، لتقييم معايير مكافحة العدوى ، والسلامة والصحة المهنية ، وغيرها

يذكر أن تلك الأماكن من ضمن المنشآت الصحية المدرجة ضمن خطة المحافظة للتسجيل والإعتماد من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ،بالإضافة لعدد من المؤسسات الصحية الأخرى من وحدات الرعاية الأولية حديثة الإنشاء والتابعة لمبادرة حياة كريمة ، ومعها مستشفى رشيد ومركز الأسنان بدمنهور .