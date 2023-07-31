نائب محافظ البحيرة تؤكد إلتزام المحافظة بتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على إلتزام المحافظة وكافة مؤسساتها بتنفيذ توجيهات وقرارات الدكتور/ مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة - وزير التنمية المحلية، وتطبيق خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء لمواجهة مشكلة إنقطاع الكهرباء، والذى جاء فى ظل الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة، الذى تواجهه مصر والعديد من بلدان العالم كظاهرة غير مسبوقة.

والذى عُقد اليوم، بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى وذلك برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية. إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة تطبيق تعليمات الدولة بكل دقة كلاً داخل نطاق مركزه، وإعداد تقارير وصور فوتوغرافية تتضمن تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار الكهربي، مشددة على تفعيل كافة الإجراءات الخاصة بترشيد الكهرباء بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والإلتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب إنتهاء مواعيد العمل، مؤكدة على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة ودور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكييفات بعد الإنتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة، مع إغلاق إنارة واجهات المحلات، وإطفاء لوحات الإعلانات فى الشوارع، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالمتابعه المستمرة لمدى الإلتزام بكافه القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

حيث أكدت نهال بلبع، باعتبار يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارا من أول أغسطس يوم عمل من المنزل، وعلي رئيس كل مصلحة ومديرية أو جهة حكومية إصدار توجيهات مسبقة للعاملين طرفه يوم الخميس باعتباره آخر أيام العمل فى الأسبوع عن الأعمال المكلف بها العاملين يوم الأحد وتوزيع المهام والأدوار المكلفين بها ومتابعة تنفيذ هذه التكليفات يوم الإثنين مع تفعيل آليات لتقييم الأداء.

كما وجهت باستمرار استبدال العدادات القديمة بعدادات كودية مسبقة الدفع، والإلتزام بمتابعة وجود مصدر كهربائي بديل ببنوك الدم، وكذا شددت على منع التوصيلات الكهربائية المخالفة والحد من إستخدام المولدات التي تعمل بالسولار والتي تستخدم بقاعات المناسبات، هذا بالإضافة إلي تكثيف الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

وأشارت نائب المحافظ أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التعليمات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء هي رئاسة مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن جداول منظمة لكل محافظة متضمنة توقيتات ومناطق تخفيف الأحمال مع الأخذ فى الإعتبار إستمرار وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية الموجودة بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين واستقبال طلباتهم.