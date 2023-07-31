انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق خلال 72 ساعة لقبول الناجحين فى الثانوية العامة

الحد الأدنى للمرحلة الأولى فى نفس مستوى العام الماضى 88.5% للعلوم 84% للرياضيات 65% للأدبى

تنشر الوفد التفاصيل الشاملة لتنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد.يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى خلال الساعات القادمة مواعيد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد والتى من المقرر أن تبدً بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ72 ساعة. تستوعب المرحلة أكثر من 160 ألف طالب وطالبة ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى فى نفس مستوى العام الماضى، وقد يبلغ 88.5 % للعلمى علوم و84% للرياضيات و65% للأدبى. يتم القبول بنفس نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد ونظام التنسيق يتم بشكل إلكترونى كامل كما هو معتاد. ويجب التأنى عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التى يرغب الطالب فى الالتحاق بها. وضرورة الحفاظ على الرقم السرى الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أى شخص عليه. كما يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة وهى موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى: https://mohesr.gov.eg حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (فيسبوك):https://www.facebook.com/MOHESREGYPT حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (الإنستجرام) https://www.instagram.com/mohesregypt/ حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (تويتر).https://twitter.com/Mohesregypt

حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (ثريدز).https://www.threads.net/@mohesregypt

يتم التسجيل عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق: www.Tansik.Egypt.gov.eg والكمبيوتر الشخصى للطالب المتصل بشبكة الإنترنت. ومعامل الحاسبات بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة. ويبدأ التسجيل بإدخال رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بالطالب. ويوجد امام الطالب 3 مراحل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، حسب مجموع الطلاب بالثانوية العامة، وتعلن عنها الوزارة فى بيانات رسمية.

ويبلغ عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع 75 رغبة. ويتم ترتيب الرغبات لقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافى المتدرج، والتى تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب. ويجب على الطالب اختيار الكليات فى النطاق الجغرافى الأول، قبل الاختيار فى النطاق الجغرافى التالى له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

ويمكن للطالب طباعة الرغبات التى قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

كما يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

ويقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق. وتختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية.

يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات فى عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة فى قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء فى اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أى اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي: مجموعة (أ) إجبارية: وهى الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع فى حيز متساوى المسافة بين الجامعتين. مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات فى المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق فى اختيار أى منها قبل الأخرى. مجموعة (ج): باقى الجامعات التى بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أى منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

ولا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية حق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

وعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة فى حدود النسبة المقررة، وهى 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد. ولا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضى.