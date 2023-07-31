جومانا مراد: محمد رمضان والعدل جروب سر مشاركتي فى "ع الزيرو"

شهد العرض الخاص لفيلم "ع الزيرو" بطولة النجم محمد رمضان حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير وصنّاع العمل.

وكان من بين الحضور الفنان أحمد وفيق، الإعلامي خالد صلاح، الإعلامية شريهان أبو الحسن، الفنان إسلام إبراهيم، المنتج جمال العدل، الكاتب مدحت العدل، المخرج محمد جمال العدل.

وأكد الفنان محمد رمضان أنه لن يستطيع رفض فيلم "ع الزيرو" لأنه تعاون فني مع عائلة العدل جروب ويفتخر بالعمل مع النجمة نيللي كريم، والنجمة جومانا مراد وباقي فريق العمل، ويركز على التغيير وحريص على التنوع بشكل دائم.

وقالت الفنانة جومانا مراد: كان لي أكثر من تجربة مع العدل جروب، وكنت أتمنى أن أقدم تجربة سينما معهم، وعندما عُرض عليّ الفيلم وافقت على الفور؛ وبسبب محمد رمضان، فكنت أتمنى أيضا أن أعمل معه.

ينتظر النجم محمد رمضان طرح فيلمه الجديد “ع الزيرو”، خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أن تقرر تأجيله من موسم عيد الأضحى، ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج تمهيداً لعرضه .

روجت الشركة المنتجة لفيلم “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان، للعل من خلال نشر صور جديدة جمعت نيللي كريم ورمضان وإسلام إبراهيم وجومانا مراد من الكواليس، استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض السينمائية.

محمد رمضان ونيللي كريم

وكان تصدر البرومو التشويقي لفيلم “ع الزيرو”، بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ووذلك تمهيدا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان

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وظهر خلال البرومو العديد من المشاهد المعتمدة على الأكشن والحركة، فظهرت مجموعة تحاول ضرب محمد رمضان وسرقة شنطة منه إلا أنه يحاول الهرب منهم ويضربهم ويقوم بالجري من فوق كوبري، كما شهد البرومو تدمير إحدى السيارات.

إسلام إبراهيم وجومانا مراد

وكانت روجت الشركة المنتجة لفيلم “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان، حيث شاركت الجمهور صورًا من الكواليس ظهر خلالها رمضان ونيللي كريم وجومانا مراد وإسلام إبراهيم والمخرج ماندو العدل.

محمد رمضان ومحمد لطفي

حرص الفنان محمد رمضان على كشف الموعد الجديد لطرح فيلمه الجديد “ع الزيرو” بعد خروجه من موسم عيد الأضحى لعام 2023.

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وأكد محمد رمضان أنه من المقرر عرض الفيلم فى جميع السينمات بشهر يوليو 2023.

ع الزيرو

وكان حرص الفنان على التعليق بشأن البيان الذي أصدرته شركة “العدل جروب” تؤكد فيه خروج فيلمه الجديد “ع الزيرو” من موسم عيد الأضحى لعام 2023 وعرضه في ميعاد آخر.

محمد رمضان ونيللي كريم

وأكد محمد رمضان قائلًا" ثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العظيم".

محمد رمضان ونيللي كريم

محمد رمضان وماندو العدل

وأصدرت العدل جروب بيانًا أكدت خلاله: "نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ع الزيرو ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاج، وموسيقى تصويرية، ومكساج، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم".

محمد رمضان

وأضاف البيان: "ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة؛ فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم إعلانه فيما بعد إن شاء الله".

إسلام إبراهيم وجومانا مراد

جومانا مراد تشارك فى فيلم "ع الزيرو"

وتشارك النجمة جومانا مراد، فى فيلم “ع الزيرو” بطولة النجم محمد رمضان الذي يواصل تصويره حاليًا استعدادًا لعرضه في عيد الأضحي المقبل.

محمد رمضان وإسلام إبراهيم

وظهرت جومانا مراد فى كواليس الفيلم برفقة الفنان إسلام إبراهيم والطفل منذر مهران.

وكانت حرصت جومانا مراد على مشاركة جمهورها صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "ع الزيرو"، عبر حسابها على تويتر.



جومانا مراد وإسلام إبراهيم والطفل مهران

ونشر النجم محمد رمضان صورتها عبر حسابه وكتب عليها قائلًا: "وأنا أقول كواليسنا حلوة ليه".



شخصية جومانا مراد

وتلعب الفنانة جومانا مراد فى الفيلم دور "وردة" وهى سيدة صاحبة نفوذ وهى صاحبة البانسيون الذى تدور داخله معظم أحداث الفليم الذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل.

جومانا مراد وإسلام إبراهيم والطفل مهران

حمزة دراجون

ويقدم رمضان خلال أحداث الفيلم حمزة دراجون" ومعه مريم (نيللى كريم) الطفل يوسف، حيث يعمل دراجون دى جى في الأفراح.



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قصة الفيلم

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

جومانا مراد



أبطال الفيلم

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، إنتاج العدل جروب واستوديوهات فوكس.