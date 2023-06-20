حصيلة إيرادات فيلم هارلي بجميع السينمات

حصد فيلم هارلي، أمس الإثنين، ق 24,882 جنيها، في شباك التذاكر، بطولة الفنان محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، حسني شتا، أحمد داش، وآخرين، وإخراج محمد سمير.

تفاصيل فيلم هارلي:

فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، مى عمر، ومحمود حميدة، أحمد داش، حسني شتا، مي كساب، نشوى بلال، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

ويشار إلى أن أحداث فيلم هارلي تدور حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

محمد رمضان ومي عمر

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

يذكر أن آخر أعماله مسلسل جعفر العمدة، وتدور أحداثه حول جعفر، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

جدير بالذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" عرض في السباق الدرامي الماضي في شهر رمضان 2023، وحقق نجاحًا ضخمًا وقت عرضه الأول وينتظر الجمهور العرض الثاني له خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان ومحمود حميدة

المسلسل بطولة محمد رمضان، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، زينة، هالة صدقي، أحمد فهيم ونخبة من النجوم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

تفاصيل مسلسل المشوار

وكان قدم "رمضان"، في السباق الرمضاني لعام 2022، مسلسل "المشوار"، وحقق نجاحًا كبيرًا خلال وقت عرضه.

وتدور أحداثه حول ماهر الذي يضطر لترك البلد رفقة زوجته ورد وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.

جدير بالذكر أن مسلسل "المشوار"، بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، أحمد مجدي، أحمد صفوت، حنان يوسف، أحمد كمال، سماء إبراهيم، كارولين خليل، محمد عبده، تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وكان الفنان محمد رمضان بدأ حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل (السندريلا)، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم (احكي يا شهرزاد) مع المخرج يسري نصر الله، بعدها أصبح من نجوم الصف الأول.