"خاص" خطوبة إبراهيم عادل.. ومسئولي المريخ يتواجدون في الحفل

احتفل إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز بخطوبته وسط حشد كبير من نجوم الرياضة وكرة القدم.

وشهد حفل الخطوبة حضور مسئولي نادي المريخ البورسعيدي حيث وجه إبراهيم عادل الدعوة لرموز ومسئولي النادي البورسعيدي لحضور الحفل على اعتبار ان المريخ هو النادي الذي نشأ فيه إبراهيم عادل قبل بيعه لنادي بيراميدز.

إبراهيم عادل من مواليد 2001 وانضم للمريخ في سن 10 سنوات ورحل للاسيوطي سبورت (بيراميدز حاليا) بمقابل مليون جنيه و200 الف وهو اول لاعب ناشئ يتم له تحرير عقد لاعب محترف بالمريخ.

و قال أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ أن إبراهيم عادل يعد نموذج نجاح يصعد بخطوات ثابتة نحو إثبات ذاته و تأكيد موهبته فى الكرة المصرية حيث يعد اللاعب أحد نتاج قطاع الناشئين بنادى المريخ .

إبراهيم عادل

و أكد أيمن عيد على أن نادى المريخ أولى إبراهيم عادل إهتمام كبير منذ إكتشافه داخل فرق قطاع الناشئين لافتا إلى أن إدارة المريخ برئاسة أحمد جوهر وضعت اللاعب فى برنامج رعاية متكامل نظراً للموهبة الكبيرة التى إكتشفها مسؤولى النادى فى اللاعب .

و أضاف أيمن عيد أن نادى المريخ يهتم بشكل عام بالمواهب فى قطاع الناشئين بمختلف الفئات العمرية و يسعى لوجود عدد كبير من اللاعبين الشباب ضمن تشكيلة الفريق الأول و هو ما تم مع الفريق هذا الموسم و المواسم السابقة مضيفاً أن بداية إبراهيم عادل كانت فى سن صغير مع الفريق الأول و تم تحرير عقد إحتراف للاعب بإعتباره أصغر لاعب يتم تحرير عقد إحتراف مع النادى بجانب منحه فرصة المشاركة فى سن صغير .

إبراهيم عادل

و أختتم أيمن عيد قائلاً قطاع الناشئين فى المريخ من القطاعات التى تحظى بإهتمام أولياء الأكور و اللاعبين فى بورسعيد و المحافظات الأخرى و رغم أن النادى يمر بظروف مالية صعبة إلا أن إدارة المريخ قررت هذا الموسم إجراء الإختبارات للاعبين الجدد بالمجان و بدون أى مقابل من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين و إكتشاف مواهب عديدة مثل إبراهيم عادل حيث لاقت الإختبارات وجود عدد كبير من اللاعبين فى جميا المراحل العمرية .