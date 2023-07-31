موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

يستعد الزمالك لخوض مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية حينما يواجه النصر السعودي.

وتعد مواجهة النصر الأمل الأخير للزمالك لاستمرار في منافسات البطولة العربية، إذ خسارته ستعني خروجه من المسابقة.

وتنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي يوم الخميس المقبل على ملعب الملك فهد الرياضي بمدينة الطائف في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

فاز فريق الشباب على نظيره الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

بهذه النتيجة يقترب الشباب من التأهل إلى دور ربع نهائي البطولة العربية بعدما جمع 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى سلبيا مع النصر.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط من فوزه على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.