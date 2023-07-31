محافظ الغربية يقدم واجب العزاء لأسر شهداء بسيون وزفتى

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صلاة الجنازة على الشهيد معاون شرطة محمد صلاح شامة بمسقط رأسه في قرية كفر سليمان بمركز بسيون، كما قدم واجب العزاء لأسرة الشهيد أمين شرطة محمد صالح هلالي، ولأسرة الشهيد أمين شرطة وحيد أبو المكارم الشيخ، والذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم الوطني.

وتقدم محافظ الغربية بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، ، داعياً المولى عز - وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

جاء ذلك بحضور النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب، اللواء محمد شعراوي نائب مدير الأمن، اللواء أحمد العرنوسي مساعد مدير أمن، اللواء عصام نبيل مساعد مدير الأمن، الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.