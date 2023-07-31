إل جي تحتفل بتجهيز 10 عرائس بالإسكندرية

احتفلت شركة إل جي بتوزيع الأجهزة الكهربائية على 10 عرائس من الفئات الأكثر احتياجاً بمحافظة الإسكندرية ضمن مبادرة “أبطال إل جي” والتي من خلالها تقوم الشركة بالتبرع العينى لعدد من الأجهزة الكهربائية ضمن برنامج تيسير الزواج.

شهد الحفل توزيع الأجهزة الكهربائية على العرائس بعد إجراء البحوث الاجتماعية عليهن، حيث تم توزيع الأجهزة الكهربائية علي كل منهن كنوع من المساهمة المجتمعية ضمن برنامج تيسير الزواج وذلك بحضور كل من محمد الجداوي، مدير عام التسويق بشركة إل جي مصر.

شدد محمد الجداوي، مدير عام التسويق بشركة إل جي، على التزام الشركة الكامل بدورها في دعم المجتمع عبر مبادرتها " أبطال إل جي " للمسئولية المجتمعية، وأضاف أنه خلال الحدث الخاص ببرنامج تيسير الزواج بالإسكندرية تم توزيع 10 شاشات تلفزيون إل جي بجانب 10 غسالات ملابس تحتوي على أحدث التقنيات التي تقدمها إل جي في منتجاتها، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل العمل مع على دعم المستحقين ضمن برامج المسئولية المجتمعية المختلفة.