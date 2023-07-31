الذكاء الاصطناعي في الأسلحة يأخذ البشرية لطريق الهلاك.. فيديو

قالت الدكتورة جيهان فقيه، أستاذ القانون المعلوماتي بالجامعة اللبنانية، إن الذكاء الاصطناعي له تأثيرات إيجابية وسلبية، ويتدخل في كل جوانب الحياة، فالإيجابيات معروفة مثل التعرف على الصوت والصورة وإنتاج المحتوى ومجالات الطب والهندسة.

وأضافت خلال مداخة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن من التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي ابتكار أسلحة قادرة على التحكم في ذاتها، وهنا الخوف من تجاوز الحدود وتهديد البشرية كلها، إذا لم يكن هناك رادع قوي للدول التي تستخدم ذلك.

ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل مؤخرًا على وضع مسودة قانون هذا العام، وصنف الذكاء الاصطناعي على عدد من المستويات من المقبول إلى الخطر وعالي الخطورة والتي يجب حظرها، ومنها تطبيقات سمح بها التي تساعد البشرية.

تجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي

فيما أشار د.أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إلى أن البعد العسكري للذكاء الاصطناعي بخاصة مع انتشار الحروب أصبح يمثل خطورة كبيرة على السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن ضحايا هذه الاستخدامات غير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في الحروب قد تكون أكبر من ضحايا الحروب التقليدية، وقد قال الرئيس الروسي إن حرب أوكرانيا حرب هجين يستخدم فيها الأسلحة التقليدية والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي يزيد من أمد الحرب، بخاصة حينما تكون الدول التي تستحوذ على 90% من إنتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي مشاركة في الحرب وتسخر إمكانياتها للخدمة العسكرية.

وكشف أن مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى ناقش خطوة الذكاء الاصطناعي، باعتبار أن مهمته حفظ الأمن والسلم الدوليين، لكن تظل مشكلة الفيتو قائمة، وسيظل مجلس الأمن عاجزا عن اتخاذ قرار ضد الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي لأنها هي الدول صاحبة الفيتو.