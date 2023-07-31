لحظات أليمة بين حسن يوسف وجثمان ابنه (صور)

ودّعع الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي نجلهما عبدالله للمرة الأخيرة قبل دفنه في مقابر العائلة، في مشهد تقشعر له الأبدان بين ملامح الصدمة والحزن الشديد.

لحظات أليمة بين حسن يوسف وجثمان نجله عبدالله:

لحق حسن يوسف وشمس البارودي بابنهما لإتمام شعائر صلاة الجنازة ومن ثَم دفنه، مع هول صدمة الفراق المفاجئ دون وداع، خصوصًا أنه في ريعان شبابه وكان يتمتع بأحلام وطموحات ومستوى ثقافي عالٍ، ومهارة في السباحة، وفي نهاية المطاف مات غرقًا أثناء قضاء عطلته داخل إحدى قرى الساحل الشمالي.

حسن يسوسف وزوجته شمس البارودي من مراسم جنازة نجلهما

وقف حسن يوسف أمام جثمان نجله عبدالله داخل مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مع لحظاته الأخيرة في الحياة، وكأنه لم يستطع توديعه فتحدث بصوت يكسوه الحزن بأن عبدالله كان ماهرًا في السباحة ويشارك في مسابقات عدة ويفوز بها بجدارة، وفي النهاية “يغرق في مترين”، وسط دموع خافتة وصمت تام من الحضور.

كان عبدالله حسن يوسف أصغر أشقائه من مواليد 1988 ولديه 3 أشقاء ناريمان ومحمود وعمر، درس الطيران في أوكرانيا، بجانب دراسته للإعلام في جامعة بيروت بلبنان.

وجاء خبر غرق عبدالله حسن يوسف صدمة مفجعة للوسط الفني بالكامل، فهو أصغر أبناء حسن يوسف وشمس البارودي، وكان بعيدًا تمامًا عن الأضواء الفنية.

كان من المفترض إقامة مراسم الجنازة بعد ظهر اليوم لكن تم تأجيلها إلى صلاة العصر لحين الانتهاء من إجراءات خروج الجثمان من المستشفى في الإسكندرية استعدادًا لنقله إلى القاهرة.