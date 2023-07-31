عاجل
للناجحات في الثانوية العامة.. طرق اختيار ملابس الجامعة لحظات أليمة بين حسن يوسف وجثمان ابنه (صور) اكتشاف فيروس جديد على هيئة حيوانات.. أسرار العالم الخفي من الكوكب ظهور صادم لحسن يوسف وشمس البارودي لحظة توديع ابنهما لمثواه الأخير (شاهد)
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

حث الشرع على الزواج والترغيب في إعلانه

الزواج
الزواج

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام حثَّ على الزواج ورغَّب فيه ودعا إليه، حتى جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُنَّة الإسلام؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ» أخرجه أحمد في "مسنده".

txt

الإفتاء تحذر من الغش في البيع والشراء وخطورة ذلك

txt

الإفتاء توضح بيان حجية العُرف في إثبات الأحكام الشرعية

أضافت الإفتاء، أنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» أخرجه الشيخان.

الاحتفال بعقد الزواج بإعلانه وإشهاره وإظهار الفرح والسرور فيه

أوضحت أنه قد سَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاحتفال بعقد الزواج بإعلانه وإشهاره وإظهار الفرح والسرور فيه، فعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» أخرجه أحمد في "مسنده".

الزواج

وفي حديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

قال الإمام المناوي في "فيض القدير": [أي: أظهروه إظهارًا.. والأقرب إلى ظاهر الخبر: أنَّ المراد بالإعلان إذاعته وإشاعته بين الناس، وأنَّ الأمر للندب]، ويقول العلامة ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري": [فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُرخِّص لهم في أوقات الأفراح؛ كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب للجواري بالدفوف، والتَّغنِّي مع ذلك بهذه الأشعار، وما كان في معناها].

وهذا الجواز يعُمُّ كلَّ الوسائل التي تحصل بها مظاهر الفرحة والاحتفال، ما لم تكن تلك الوسائل محرَّمة في أصلها؛ إذ "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم"؛ كما قال الإمام السيوطي.

مواد متعلقة

حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها وضوابط تنظيم الزيارة

فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها بـ"أم القرى"

علي جمعة يوضح آداب الطعام

تكريم ٣٠٠ فائز في مسابقة «أميرة راشد» لحفظ القرآن وتجويده بالمنوفية

الإفتاء تحذر من الغش في البيع والشراء وخطورة ذلك

الأوقاف تعلن عن مسابقة رؤية التثقيفية للأئمة والواعظات

10 مساجد جديدة تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

حكم من جمع بين النية في صوم القضاء ويوم عاشوراء

الجريدة الورقية