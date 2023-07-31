مشاهدات أغنية سامو زين الجديدة "دي حبيبتي" خلال أسبوع

استطاع الفنان سامو زين بأغنيته الجديدة “دي حبيبتي”، اجتياز حاجز النصف مليون مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية سامو زين دي حبيبتي

أغنية دي حبيبتي من كلمات محمد فتحي، ألحان محمد سلامة، علي الخواجة، توزيع:محمود صبري، وتقول كلماتها"

دي حبيبتي و هي كل الناس و الدنيا دي ليه تضحك قلبي بيضحك فيا فيها لقيت اجمل احساس من نظرة عينها لينا كلام في سكوتنا ما بينا بيها لقيت اكتر ما اتمنى اللي انا عايزه لقيته خلاص قلبي انا اتمنى حلم و لقاه كلمه منك بتحلى الحياه مين اللي تبقى في حضنه و معاه و ليكي مايغنيش قلبي بيدوب يادوب من السلام جوا حضنك يتوه الكلام عشت بيكي و ليكي الغرام و لعنيكي هعيش ده وجودها معايا خلى الروح ترجع جوايا احلم ليه ما حبيبتي كفايه حضنها اجمل من الاحلام من روحي وخداني من غير اي كلام فهماني حاله لايمكن تحصل تاني ملهاش وصف بأي كلام قلبي انا اتمنى حلم و لاقاه كلمه منك بتحلى الحياه مين اللي تبقى في حضنه و معاه و ليكي ميغنيش قلبي بيدوب يادوب من السلام جوا حضنك يتوه الكلام عشت بيكي و ليكي الغرام و لعينيكي هعيش قلبي انا اتمنى حلم و لاقاه كلمه منك بتحلى الحياه مين اللي تبقى في حضنه و معاه و ليكي ميغنيش قلبي بيدوب يادوب من السلام جوا حضنك يتوه الكلام عشت بيكي و ليكي الغرام و لعينيكي هعيش "

أغنية سامو زين حب حب



كان قد طرح سامو زين أخيرا أغنية حب حب والتي حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "اسمي تغير لاجل عيونك اسمي صاير مجنونك مااتنفس من دونك ياانفاسي وبكلبي تغير صوت الگلب والطب طب صارت حب حب اي عادي لا تستغرب هذا احساسي طب انت انت طب بقلبي طب انت انت طب طب انت انت طب بقلبي طب انته يا سيدي .. انت بكلبي والكل بره وبعمري انت اجمل فتره يمحلي ايامي المره ياكل ناسي انا اتمنى انك تدري لحظاتي وياك بعمري وبكيفك دك بصدري ودك براسي .



