محافظ القاهرة : تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة ٧٥%

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، على أهمية وجود تنسيق بين وزارتي الصحة والكهرباء لمنع قطع الكهرباء عن المستشفيات مع الزام المستشفيات بوجود مولدات احتياطية، مؤكدا على قيام اللجنة المشكلة للمرور على المنشآت الصحية بالتأكد من وجود مصدرين للكهرباء حرصا على صحة وحياة المواطنين .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير الطاقة حرصًا على مصلحة المواطنين.

عرض تقرير يومى عن نتائج تخفيف الأحمال

وطالب محافظ القاهرة شركات الكهرباء بعرض تقرير يومى عن نتائج تخفيف الأحمال بالإضافة الى عمل ندوات تعريفية في الأحياء والنودادى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيكون هناك متابعة مركزية من غرفة العمليات بالمحافظة لما تم من إجراءات

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الاجتماع على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة ٧٥% مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكبارى والمحاور وأعلي العقارات فى تمام التاسعة مساء .

شهد الاجتماع اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، وم. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم . حازم الأشمونى السكرتير العام ومديري المديريات ورؤساء الهيئات والأحياء .

الجدير بالذكر ان محافظة القاهرة قد أكدت انه لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن عزم المحافظة ازالة حدائق بمنطقة روكسى لانشاء جراج جديد ،مشيرة الي أن ما يتم بجراج روكسى هو استئناف لأعمال انشاء المرحلة الثانية للمشروع بسعة ١٧٠٠ سيارة .

واضافت المحاقظة أن أعمال إنشاء جراج روكسى لا تتضمن إزالة أي حدائق أو أشجار، وما يتم هو استئناف الأعمال والذي يتم بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى ويهدف لحل مشكلة عدم توافر أماكن لانتظار السيارات ولاحداث سيولة مرورية فى هذه المنطقة نظرا لما تشهده من كثافة فى الأنشطة والمراكز التجارية والسكانية، وليحقق استعادة للوجه الحضارى والجمالى لحى مصر الجديدة .