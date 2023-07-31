وكيل صحة البحيرة يشهد انطلاق فعاليات "كابيتانو مصر"

شهد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، انطلاق فاعليات " كابيتانو مصر "، التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالبحيره ، على مدار يومي الأحد والاثنين ٣٠و٣١ يوليو ٢٠٢٣م ، على ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، لإختبار الموهوبين من محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة، للموسم الثاني من البرنامج، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى محافظة البحيرة حيث بدأت الفاعليات اليوم الأحد من بحضور أكثر من 9 آلاف لاعب.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وإشراف الدكتورابراهيم خضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة .

لإكتشاف الموهوبين فى رياضة كرة القدم ، وإبراز أفضل العناصر وتقديمهم للساحة الرياضية ودعمهم الكامل حتى تستفيد منهم الأندية المصرية.

ويشرف علي تنفيذ الإختبارات وعمليات الإنتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن أحمد الكاس ، وفريق عمل كابيتانو مصر من وزارة الشباب والرياضة بالإضافة الي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية والأمن والصحة والسكان بالمحافظة.

وقد شاركت مديرية الصحة بالبحيره ، من خلال مستشفى الحميات بدمنهور ، تحت إشراف الدكتور محمود الغنام والدكتور وليد النوام ، بلجان فحص طبي على مدار اليومين .

حيث تم الفحص الطبي للتأكد من اللياقة الطبية للشباب المتقدمين للإختبار من المحافظات المختارة .

ويعتبر برنامج "كابيتانو مصر"، فرصة ممتازة للشباب الموهوب في مصر للحصول على التدريب اللازم، وتحسين مهاراتهم في كرة القدم، وبالتالي زيادة فرصهم في الوصول إلى المستوى العالمي في هذه الرياضة الشعبية، والتي تعكس ايضًا الإلتزام الواضح من الحكومة والقطاع الخاص بدعم الشباب الموهوب وتشجيعه على تحقيق النجاح والتفوق، في مجالهم الرياضي المفضل.