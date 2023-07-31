السيطرة علي حريق مخلفات بحدائق أكتوبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة علي حريق نشب بمخلفات فى بدروم، داخل أحد المنازل بمنطقة حدائق اكتوبر، دون وقوع إصابات ، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق بأحد المنازل بمنطقة حدائق اكتوبر ، وعلي الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية مدعومه بسيارات الإطفاء ، وتم فرض كردون امنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر أمرت نيابة المرج بإحالة 7 أشخاص متهمين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم وأسفرت عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين الي محكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة المرج بالقاهرة تلقى بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها سيدتين وثلاثة أشخاص مصابين برش خرطوش، وأحدهم متوفى نتيجة إصابته بجرح نافذ بالجسم "جميعهم مقيمون بدائرة القسم" في مشاجرة.

وبسؤال المصابين، أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 3 أشخاص آخرين، بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام "أسلحة بيضاء، وفرد خرطوش" مما نتج عنه إصابتهم المنوه عنها، والتى أودت بحياة أحدهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى الواقعة كما أقر أحدهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بإحدى المناطق بدائرة القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.