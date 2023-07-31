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الإثنين 31 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

هيش ومخلفات .. السيطرة علي حريق بمحيط محطة مياه منشأة القناطر

حريق مخلفات
حريق مخلفات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة علي 

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اندلاع حريق هائل داخل مخازن مستشفى دشنا المركزي

نشب داخل هيش ومخلفات أمام محطة مياة منشأة القناطر ، دون وقوع إصابات ، وتحرر المحضر اللازم ، وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بهيش ومخلفات أمام محطة مياه منشأة القناطر ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ مدعومه بسيارتى إطفاء ، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل الهيش ، وتم فرض كردون امنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات ، وتم السيطرة علي الحريق ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات 

 

وفى سياق منفصل تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول مصرع فرد وإصابة ١٠ آخرين في  حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي وصلة المريوطية من الطريق الدائري القادم إتجاه المعادي بنطاق محافظة الجيزة، وقد تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الاطار وانقلاب السيارة ونتج عن ذلك  الحادث، وقد صرحت النيابة بدفن المتوفي، والإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

 

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يؤكد وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي وصلة المريوطية من الطريق الدائري القادم إتجاه المعادي بنطاق المحافظة.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أن سيارة ميكروباص  انقلبت ونتج عن ذلك  مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جري نقلهم إلي مستشفيي الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

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