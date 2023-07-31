رولات الشاورما على خطى الشيفات

تبحث الأمهات على وصفات شهية ذكية يسهل تحضيرها في المنزل دون الحاجة إلي التكلفة الباهظة لترضي أفراد أسرتها.

وتعد الشاورما من أفضل الأكلات المحببه للكبار والصغار لتعدد مكوناتها واختلاف تحضيرها لذا تفضل الأمهات تحضيرها بين حين لآخر.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير رولات الشاورما بخطوات سهلة وسريعة.

- مقادير تتبيلة الدجاج :

صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع قطع مستطيلة ورفيعة)

زبادي : 2 ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ربع كوب

بهار دجاج : ملعقة كبيرة

الخل : ملعقة صغيرة

الفلفل الأحمر : 2 حبة (مقطع)

فلفل أخضر حار : 1 حبة (مقطع)

كزبرة يابسة : ملعقة كبيرة (مطحونة)

ثوم بودرة : نصف ملعقة صغيرة

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

عصير الليمون : ربع كوب (حامض)

البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

صلصة الصويا : ربع كوب

ملح : رشّة

الشطة : حسب الرغبة

الكمون : ربع ملعقة صغيرة

فلفل أسود : رشّة

- صلصة الطحينة :

الطحينية : 4 ملاعق كبيرة

الماء : ثلث كوب

ملح : رشّة

الشطة : حسب الرغبة

الكمون : رشّة

عصير الليمون : 1 حبة

الخل : ملعقة صغيرة

- للحشو :

الخيار المخلل : نصف كوب (مقطع إلى شرائح صغيرة)

البصل : 1 حبة (مقطع إلى شرائح طويلة)

طماطم : 1 حبة (مقطعة جوانح)

- عجينة رولات الشاورما :

دقيق : كوب

ملح : ملعقة صغيرة

الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

زيت الذرة : ملعقة كبيرة

الماء : حسب الحاجة (للعجن)

طريقة التحضير

لتحضير تتبيلة الدجاج: في وعاء عميق، اخلطي البصل، والزيت، والخل، والليمون، والثوم، وصلصة الصويا، والبهارات، والكزبرة، والكركم، والفلفل الحار، والفلفل الأسود، والكمون، والشطة، والملح، حتى تمتزج المكونات، ثم أضيفي الدجاج وقلبيه بالمزيج حتى يتغطى كاملاً.

ضعي الوعاء في الثلاجة لحوالي 3 ساعات.

في مقلاة على النار ضعي خليط الدجاج وحركي حتى تذبل المكونات .

خففي النار واتركي الشاورما على النار حتى تنضج، ثم ارفعي النار إلى أن تجف.

لتحضير صلصة الطحينة: ضعي الطحينة، والبهارات، والخل، والليمون، والماء في وعاء جانبي، واخلطي المكونات جيداً وضعيها جانباً.

لتحضير عجينة رولات الشاورما: اخلطي الطحين، والملح، والخميرة، والسكر، والماء في وعاء، واتركيها لحوالي ساعة ونصف حتى تختمر.

قسمي العجينة إلى 15 قطعة بالتساوي، ثم افرديها بالنشابة واخبزيها في مقلاة حتى تنضج.

افردي رول رغيف الشاورما، وضعي فيه كمية من الشاورما، والطحينة، ثم المخلل والبصل ولفيه على شكل رول، وكرري العملية حتى الانتهاء من الكمية، ثم قدمي رولات الشاورما محمصة على الشواية، بجانب البطاطس المقلية.