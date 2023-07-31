السجن 15 عامًا لعامل تخلص من شاب في المطرية

قضت محكمة القاهرة بعابدين، اليوم الإثنين، بمعاقبة س. ح. م عامل، بالسجن 15 عاما لاتهامه بقتل عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة المطرية.

ترجع تفاصيل الواقعة لسنة 2022 عندما تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفى المطرية وبوصول شاب في العقد الثالث مصاب بطعنات متفرقة في الجسد وتوفي سبب إصابة في المستشفى.

إزهاق روح المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 5423 أن المتهم قد بيت النية وعقده العزم على إزهاق روح المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما حيث أعد له سلاح أبيض سكينه.

بعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة إلى محكمة جنايات القاهرة بعابدين التي أصدرت حكمها السابق.