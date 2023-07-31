التونسية أنس جابر تصعد في سلم التصنيف العالمي للتنس

صعدت النجمة التونسية أنس جابر إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين على حساب الفرنسية كارولين جارسيا التي تراجعت إلى المركز السادس.

ولم تشهد نسخة التصنيف الصادرة الاثنين أي تغييرات أخرى في المراكز العشرة الأولى مقارنة بالنسخة السابقة.

وواصلت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك، المتوجة أمس الأحد بلقب بطولة وارسو في بلادها على حساب الألمانية لورا سيجموند، تربعها في صدارة التصنيف أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني.

وقفزت الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، المتوجة يوم الأحد بلقب بطولة لوزان السويسرية، 12 مركزا لتحتل المركز الـ 30.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف العالمي الصادرة يوم الاثنين 31 يوليو 2023 كما يلي:

البولندية إيغا شفيونتيك في المركز الأول برصيد 9490 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز الثاني برصيد 8845 نقطة

الكازاخستانية إيلينا رايباكينا في المركز الثالث برصيد 5465 نقطة

الأميركية جيسيكا بيغولا في المركز الرابع برصيد 5395 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الخامس برصيد 4846 نقطة

الفرنسية كارولين غارسيا في المركز السادس برصيد 4685 نقطة

الأميركية كوكو جوف في المركز السابع برصيد 3390 نقطة

التشيكية بترا كفيتوفا في المركز الثامن برصيد 3341 نقطة

اليونانية ماريا ساكاري في المركز التاسع برصيد 3310 نقاط

التشيكية ماركيتا فوندروسوفا في المركز العاشر برصيد 3106 نقاط.