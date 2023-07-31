تكريم فريق الفيروسات الكبدية بالمنيا ضمن إحتفالية وزارة الصحة

فى اطار فعاليات إحتفالية وزارة الصحة باليوم العالمي للكبد ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، تم تكريم إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية ، بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة المنيا ، من ضمن افضل 5 محافظات على مستوى الجمهورية .

حيث كرم الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية ، الدكتورة داليا جابر على مدير مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالمنيا ، على الجهود المبذولة في مكافحة الفيروسات الكبدية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ، والدكتورة شيماء عبد العزيز مدير الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة.

واكدت الدكتورة داليا جابر مدير إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية، إن التكريم هو نتاج لتوجيهات و دعم الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، بالإضافة ، إلى العمل الجاد المتفاني من فريق الفيروسات الكبدية بالمديرية ، وجميع العاملين تحت إشراف الإدارة بالمستشفيات والإدارات الصحية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، عن عمق تقديره لفريق الفيروسات الكبدية وحثهم على ضرورة الإستمرار في المحافظة على مؤشرات الأداء المتميزة بالإدارة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتحقيقا للأهداف الصحية للتنمية المستدامة..