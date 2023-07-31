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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تكريم فريق الفيروسات الكبدية بالمنيا ضمن إحتفالية وزارة الصحة

حفل التكريم
حفل التكريم

فى اطار فعاليات  إحتفالية وزارة الصحة باليوم العالمي للكبد ، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، تم تكريم إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية ، بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة المنيا ، من ضمن افضل 5 محافظات على مستوى الجمهورية .

حيث كرم الدكتور عمرو  قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية ،  الدكتورة داليا جابر على  مدير مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بالمنيا ، على الجهود المبذولة في مكافحة الفيروسات الكبدية،  وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية ، والدكتورة شيماء عبد العزيز مدير الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بالوزارة.

واكدت الدكتورة داليا جابر مدير إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية، إن التكريم هو نتاج لتوجيهات و دعم الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، بالإضافة ، إلى  العمل الجاد المتفاني من فريق الفيروسات الكبدية  بالمديرية  ، وجميع العاملين تحت إشراف الإدارة بالمستشفيات والإدارات الصحية.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، عن عمق تقديره لفريق الفيروسات الكبدية  وحثهم على ضرورة الإستمرار في المحافظة على مؤشرات الأداء المتميزة بالإدارة للحد من انتشار الفيروسات الكبدية وتحقيقا للأهداف الصحية للتنمية المستدامة..

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