شبانة: الـ 48 ساعة القادمة تشهد الفصل في قرار لجنة الاستئناف بخصوص بكهربا

قال الاعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان لجنة الاستئناف والتظلمات تسلمت بالأمس جميع الأوراق الخاصة بملف محمود كهربا للفصل بعد حفظ قرارا القضاء الاداري بعدم شرعية اللجنة والذي كان مقدم من قبل النادي الأهلي.

واضاف شبانة الى ان قرار اللجنة سيصدر خلال ال٤٨ ساعة القادمين ، مابين اما يوم غد الثلاثاء او الأربعاء بعد الغد.

واشار شبانة ان اللجنة سيكون من حقها تثبيت عقوبة الوقف للاعب ل١٢ مباراة او تقليصها، او الغاء العقوبة كاملة ، مع العلم بانه لا يوجد طعن على قرارات لجنة الاستئناف والتظلمات.

في سياق متصل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في تمام السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب منافسات دور الـ 8 من بطولة كأس مصر.

و فاز الأهلي بهدفين نظيفين على الداخلية، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأمس على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.

وتقدم بيرسي تاو الهدف الأول في الدقيقة 37 من تمريرة أفشة، قبل أن يضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة بمهارة بباطن القدم.

سيطر الأهلي على المباراة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها أهدرت لعدم إتقان اللمسة الأخيرة، بالإضافة إلى إهدار علي معلول ركلة جزاء في الشوط الأول بعدما سدد الكرة في القائم.