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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة وإصابة 33 شخصًا في قصف روسي على كريفى ريه وسط أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك على وفاة شخصين وإصابة 31 آخرين في قصف صاروخى روسى على مدينة كريفى ريه وسط أوكرانيا.

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الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن صاروخين روسيين أصابا مدينة كريفي ريه، حيث سقطا على مبنى سكني ومؤسسة تعليمية.

وأضاف ليساك -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية  أن المصابين يعانون جروح مختلفة وكسور في العظام" مشيرا إلى أن أربعة أطفال أصيبوا جراء الهجوم .

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