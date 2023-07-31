وفاة وإصابة 33 شخصًا في قصف روسي على كريفى ريه وسط أوكرانيا

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك على وفاة شخصين وإصابة 31 آخرين في قصف صاروخى روسى على مدينة كريفى ريه وسط أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن صاروخين روسيين أصابا مدينة كريفي ريه، حيث سقطا على مبنى سكني ومؤسسة تعليمية.

وأضاف ليساك -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن المصابين يعانون جروح مختلفة وكسور في العظام" مشيرا إلى أن أربعة أطفال أصيبوا جراء الهجوم .