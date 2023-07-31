متابعة تدريب رفع كفاءة الأخصائيين النفسيين بتعليم الفيوم

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بزيارة مركز التدريب الخاص بالحفاظ على الصحة النفسية للطلاب ورفع كفاءة الأخصائيين النفسيين بالإدارات التعليمية.

جاء ذلك بحضور المهندس هشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومروة عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم ، ومسئولي التدريب والتربية النفسية بالمديرية والإدارة.

حيث نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فعاليات تدريب النهوض بالصحة النفسية للطلاب ورفع كفاءة الأخصائيين النفسيين، خلال الفترة من السبت الموافق 29 يوليو ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة.

وأوضحت مدير المديرية أن المُستهدف من التدريب عدد 100 أخصائي نفسي، من جميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الفيوم، مؤكدة أنه تم تنفيذ التدريبات المطلوبة بقاعات التدريب بمدارس الفيوم، بالتعاون والتنسيق بين توجيه عام التربية النفسية، وإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم، وذلك لتحقيق الهدف من التدريب وتحسين الصحة النفسية للطلاب ورفع كفاءة الأخصائيين النفسيين، وتم تقسيم المتدربين إلى مجموعتين خلال فعاليات التدريب. وخلال ذلك تم تدريب المجموعة الأولى، بقاعة تدريب مدرسة صبرى البكباشي الاعدادية، وقام بالقاء المحاضرات الدكتورة ولاء محمد ، والدكتورة شيماء السيد استشارى الطب النفسى والفئة المستهدفة، الاخصائيين النفسيين بادارات اطسا وإبشواى ويوسف الصديق، وموضوع المحاضرة ومظاهر النمو الطبيعى للاطفال، وفي المجموعة التدريبية الثانية فتم التدريب بقاعة مدرسة ياسر كمال تمام الابتدائية بإدارة شرق الفيوم التعليمية، بحضور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية، والمحاضر الدكتور أحمد مصطفى استشارى الطب النفسى والفئة المستهدفة الأخصائيين النفسيين بإدارات غرب الفيوم وشرق الفيوم وسنورس، وطامية، وعنوان المحاضرة التعريف بمعنى المراهقة والادمان ومدخل الى برنامج فواصل.

متابعة غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بالفيوم

وفي سياق آخر تابعت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، غرفة عمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية بمحافظة الفيوم 2023م وأكدت وكيل الوزارة، على ضرورة الإنضباط في العمل والالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وذلك لحسن سير الامتحانات فى سهولة ويسر، كما تابعت وكيل الوزارة غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وخلال متابعة غرف العمليات قدمت وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة الفيوم.