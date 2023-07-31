زينب فياض بملامح هيفاء وهبي|عمليات التجميل كلمة السر (تفاصيل)

اعتادت زينب فياض ابنة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر ذوقها الرفيع الذي جعلها محط إعجاب جمهور والدتها.

ونجحت زينب فياض في لافت الانتباه لها بشخصيتها وإطلالاتها المتنوعة المفعمة بالأناقة والأنوثة والتي تشبه بعض الشيء إطلالات والدتها هيفاء وهبي؛ لتصبح حديث رواد السوشيال ميديا بين حين لآخر.

ورفعت زينب فياض شعار الأسود يليق بها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، بأكمام طويلة، وزين بالأزرار الذهبية من الأمام، صمم الفستان من قماش ناعم باللون الأسود لتسير على خطى إطلالات هيفاء وهبي وتتمكن من أستعراض قوامها الممشوق وأنوثتها مثل والدتها.

زينب فياض نسخة طبق الأصل من ملامح والدتها

وفضلت زينب فياض ترك خصلات شعرها الأسود الانسيابي منسدلًا بنعومة وراء ظهرها ووضعت مكياجًا ساحرًا مرتكزًا على الألوان الترابية لتتناغم مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها الواسعتين بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود لتصبح ملامحها نسخة طبق الأصل من ملامح والدتها.

ولاقت إطلالاتها تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا وانهالت التعليقات عبر صور إطلالتها بالإنستجرام، وجاءت أبرزها مؤيده لجمالها، رصدنا أبرزها: " سبحان الله فتكرك هيفاء وهبي، ماشاء الله جميلة عبالي هيفاء وهبي، نسخة من هيفاء".

زينب فياض هي من الشخصيات المشهورة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد ابنه الفنانة هيفاء وهبي، حيث تمتلك جميع مقومات المرأة الناجحة.

لا يستطيع أحدًا ان ينكر خضوع هيفاء وهبي لعمليات التجميل الذي اسفر على تغيير شكل أنفها تمامًا مع استخدامها الدائم للفيلر والبوتكس لتحسن من ملامحها وتبدو جميلة وجذابة مثل ملكات الجمال؛ لذا تسأل البعض هل خضعت زينب فياض لعمليات تجميل مثل والدتها أم لا؟.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي من مواليد 10 مارس 1976، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية - مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 «النساء المرغوبات» حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

في عام 1991 وهي في سن الثامنة عشرة، تم اختيارها كملكة جمال جنوب لبنان. وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 1992، لكن اللقب سحب منها بسبب مخالفتها قوانين المسابقة حيث كانت متزوجة وأم. وبدأت حياتها كعارضة أزياء وشاركت أيضاً كمودل في عدة فيديو كليبات وأعلانات تلفزيونية، ثم عملت كمذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية في 2001 وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية. دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم دكان شحاتة الذي أخرجه المصري خالد يوسف استمرت بالتمثيل ايضًا وقدمت عدد من الأعمال مثل: فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق ومريم والحرباية.

نشأتها وحياتها

ولدت في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي «محمد وهبي» وأم مصرية «سيدة عبد العزيز إبراهيم»، وقد نشأت وترعرعت هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها «نصر فياض» زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.