مهرجان قرطاج 2023|موعد حفل لطيفة التونسية

تشارك الفنانة لطيفة في فعاليات مهرجان قرطاج الغنائية في دورته الـ 57، الذي ينطلق في الفترة بين 14 يوليو حتى 19 أغسطس بالمسرح الأثري بقرطاج.

موعد حفل لطيفة في مهرجان قرطاج الدولي 2023

ومن المقرر أن يقام حفل لطيفة في مهرجان قرطاج الدولي في الـ 13 من أغسطس القادم، والذي يصادف الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية.

معلومات عن مهرجان قرطاج الدولي

يعد مهرجان قرطاج الدولي واحد من أضخم المهرجانات الموسيقية العربية، ويقام سنويًا خلال شهري يوليو وأغسطس بدايةً من 1964 بمدينة قرطاج الساحلية.

أغنية لطيفة الجديدة طب أهو

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ لطيفة من خلال أغنية “طب أهو”، التي اجتازت حاجز الـ 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتقول كلماتها “ياعين ياعين ياليل إخترت تفارق بمزاجك وفاكرنى هموت موت وأحتاجك لا لا ياحبيبى ذكائك خانك ركز وإسمعنى أنا أجمد منك بمراحل عربيتى وهطلع ع الساحل وهفاجأك بجنانى أنا ماحدش يتوقعنى طب أهوه . . . سبتنـي طب أهوه وأنا بحلو أكتر أهوه بعدك عنى زادنى جمال وبعينك أضعف وأتوه شوف أهوه جرجى كام خربوش والجامدين ما بيتهزوش م الأخر كدا الرايقين يشغلوا بس ماينشغلوش ليل ياعين ياعين ياليل متخيل هتعب في بعادك أية رأيك وأنا ملكة قصادك ولا ليه وأزاى ولا تشرحلى وأهتم بكل دا ليه أنا شغلى الشاغل دلوقتى إنى أفرح وأتهنى بوقتى وأنا عارفة أن أنت هترجعلى وأنا ناسية أنت أسمك أيه طب أهوه . . . سبتنـي طب أهوه وأنا بحلو أكتر أهوه بعدك عنى زادنى جمال وبعينك أضعف وأتوه شوف أهوه جرجى كام خربوش والجامدين ما بيتهزوش م الأخر كدا الرايقين يشغلوا بس ماينشغلوش ليل ياعين ياعين ياليل ”.

أغنية حبيبو لطيفة التونسية

بجانب أغنية “حبيبو"، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتقول كلماتها "معشوق حبيبو حبيبي وعمري فديته عاشق لأن حضنه وطن للل لأحضاني ما ريد شي تاني بس يبقي بأحضاني شى مستمر طول العمر أهواه ويهواني طاير أحس فوق النجم يم السماء مثل الحلم حبك خيالي وشى جنوني مختلف عايش وأحس روحي طفل منك ولا لحظه أمل حبك قدر متل السحر واعترف حبيبي حبيبي حبيبو معشوق حبيبو حبيبي وعمري فديته عاشق لأن حضنه وطن يلوق لأحضاني مرسوم بعيوني حبيبي وحبه جنوني دمه عسل قلبي قفل تعجبني أوصافه مليان حنيه وأحلى شي بالدنيا شي مختلف وجه طرف يحتار من شافه ارتاح إذا شفته ضحك وبحبه بس قلبي يدق شريد عادي وأمضى حياتي مستعد بس أنا حبه وأعشقه وبحبه روحي معلقه أنا الوحيدة إيدي بأديه للأبد حبيبي حبيبي حبيبو معشوق حبيبو حبيبي وعمري فديته عاشق لأن حضنه وطن للل لأحضاني.