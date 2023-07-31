محافظ الجيزة يوجه بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الإجراءات المتخذة لتنفيذ تكليفات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة القطاعات، مشددا عليهم وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمتابعة الدورية للحفاظ على قيم استهلاك متوازنة على مدار اليوم وتوجيه الحملات للتأكد من سريان القرارات والتزام المنشأت بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد المحافظ على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لايؤثر على الرؤية للحفاظ على سلامة المواطنين، وأهمية مراجعة كافة أعمدة الإنارة لتغلق فى المواعيد المحددة والتأكد من الاعتماد على نظام الإنارة باستخدام لمبات الليد الموفرة بكافة المنشأت والشوارع.



ووجه اللواء أحمد راشد بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قرارات الترشيد تشمل الإضاءة الليلية بالملاعب الرياضية



وأوضح محافظ الجيزة أن قرارات الترشيد تشمل الإضاءة الليلية بالملاعب الرياضية بالأندية حيث يتم متابعهتا بالتنسيق مع القائمين على تلك المنشأت للتأكد من غلق الكهرباء، كما يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف والكنائس لترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد إنتهاء الصلوات بها.



وشدد محافظ الجيزة على أهمية وجود المصادر البديلة كالمولدات فى الأماكن والمنشأت الحيوية كالمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.

خفض استهلاك الكهرباء بالمنازل والمحال



ويناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواطنى المحافظة الكرام بالإلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن خفض استهلاك الكهرباء بالمنازل والمحال خاصة فى أوقات الذروة، شاكراً لهم دورهم الإيجابى فى إنجاح خطة الدولة لتخفيف الأحمال والتى من شأنها سرعة الإنتهاء من تطبيق الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن وعودة الأوضاع إلى صورتها الطبيعية.