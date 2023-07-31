وزير التعليم: تنسيق الجامعات هذا العام سيكون أقل من الماضي

التنسيق أقل قليلا

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن النسب المئوية للحصول على الدرجات هذا العام بنتيجة الثانوية العامة، أقل قليلا من العام الماضي وبالتالي يكون التنسيق أقل قليلا من العام الماضي.

وأضاف "حجازي" خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الاثنين، أن النسبة المئوية للنجاح حسب الشعبة، فسجلت الشعبة العلمية علمي علوم 78.62، 79.78% للعشبة العلمية_ علم رياضة، 78.74% للشعبة الأدبية.

وأوضح أنه كان هناك كاميرات موجودة فى اللجان الخاصة بالثانوية العامة هذا العام، وكان يتم العمل مع غرفة العمليات مباشرة، ولم يكن هناك انتظار حتي ينتهي الامتحان.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “منعنا التحويل بالصف الثالث الثانوي إلا من خلال لجنة مركزية بوزارة التربية والتعليم، وكنا نغير رؤساء اللجان كل يومين، وكانت النتيجة والشرائح متزنة وطبيعية”، موضحا أن تلك الإجراءات جميعها من أجل ضمان التكافؤ والعدالة والفرص.

وشكر وزير التربية والتعليم، جميع العاملين بوزارة التربية والتعليم والإدارات والوزارات التي كانت موجودة وشاركت فى العملية الإمتحانية.

وواصل حجازي أن هناك 812 طالب مخالفين تم إحالة 641 طالب للنيابة العامة، وعدد الملاحظين المخالفين 199 ملاحظ تم إحالتهم للشئون القانونية، موضحا أن اللجنة الفنية لا تضع الامتحانات ولكن تراجع الأسئلة ويتم وضعها من خلال بنوك الأسئلة وتم مراجعة نموذج الإجابة من خلال لجان تشكل من 10 خبراء، وكل ما قام خبراء اللجان بتحديده تم الأخذ به فى التصحيح لضمان حقوق الطلاب إذ لم يتم بدء التصحيح إلا بعد إقرار اللجان لنموذج الإجابة.

ووجه حجازي أيضا رسالة لأولياء الأمور ، قائلا: اتركوهم يدرسوا اللى هم بيحبوها ، كما وجه الوزير الشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الانترنت لدعمهم امتحانات الثانوية العامة وأيضا الشئون القانونية بالوزارة والمركز القومى للامتحانات، نتيجة ما بذلوه من جهد فى أيام الامتحانات، موضحا أن منظومة الثانوية العامة كبيرة بها قرابة 800 الف طالب وطالبة ولو حدث اى أخطاء مكنش هيكون بسيط ولكن هناك منظومة متكاملة تمت أدت إلى نجاح منظومة الثانوية العامة.

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 مساء الأحد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنسبة نجاح 78.8 في المائة.

وأجرى وزير التربية والتعليم اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية العامة 2023 لتهنئتهم بالتفوق، متمنيا لهم دوام التوفيق.

رسالة الوزير بعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة تهنئة لطلاب الثانوية العامة 2023 الناجحين بعد اعتماد نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 هي بداية لمرحلة جديدة أتمنى من الله عز وجل أن يجعل لكم فيها مستقبلا مشرقا يلبي أهدافكم وتطلعاتكم.

ووجه وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة 2023: "أود أن أذكركم بأن النجاح فى الحياة العملية ليس مرتبطا بالمجموع فى الثانوية العامة فاجتهدوا وثابروا واكتسبوا المهارات والمعرفة والقدرات فهي سبيلكم لتحقيق آمالكم ومواكبة تطورات العصر الذي بات فيه العلم والمعرفة وتطوير المهارات من الركائز الأساسية لوظائف المستقبل".

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور يدعوهم للثقة في أبنائهم وتوفير لهم الحب والطمأنينة ودعم اختياراتهم أيا كانت والمساهمة في تطوير قدراتهم وتمهيد لهم السبل فصناعة النجاح والتفوق لا تتوقف عند النتائج فقط ولكن بامتلاك القدرات واستدامة تطويرها على أسس سليمة من التعلم والمعرفة.

وتقدم وزير التربية والتعليم بخالص الشكر والتقدير والامتنان لكافة العاملين فى وزارة التربية والتعليم وزملائي المعلمين لما بذلوه من جهد ضخم خلال عام دراسى كامل.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

وتنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس على الموقع الرسمي لها بعد الإعلان الرسمي الاثنين.